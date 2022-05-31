دراغي يثمن “نجاح” القمة الأوروبية بشأن حظر النفط الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي الاتفاق “غير المتوقع” لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الحالي.

وقال دراغي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل في أعقاب القمة، “الاتفاق يمثل نجاحًا، لأن تخيل توحدنا بشأن حظر حوالي 90% من النفط الروسي لم يكن ذا مصداقية، حتى قبل أيام قليلة… لقد كان نجاحًا كاملاً “.

ووفق البيان الختامي للقمة، وافق المجلس الأوروبي على أن تشمل الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا النفط الخام وكذلك المنتجات البترولية الروسية، مع استثناء مؤقت للنفط الخام المنقول عبر خط الأنابيب.