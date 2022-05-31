دراغي: الاتحاد الأوروبي ينفق ثلاثة أضعاف ما تنفقه روسيا في الدفاع ويستورد 60% من سلاحه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تنفق “أكثر من ثلاثة أضعاف ما تنفقه روسيا على الدفاع”، ورأى أنه من “المدهش أن تستورد أوروبا 60% من الأسلحة من بقية العالم”.

وقال دراغي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل في أعقاب القمة الأوروبية، إنه فيما يتعلق بالإنفاق العسكري “نحن بحاجة إلى التنسيق فيما بيننا بطريقة ما، ولكن هذا النوع من العمليات يستغرق وقتًا”، كما “يجب أيضًا فهم ما إذا كانت هناك حاجة لاستيراد أشياء معينة”.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية “الانطباع هو أنه، كما هو الحال دائمًا في هذا المجال، فإن اختيار الأسلحة وماذا تشتري ومكان الشراء هو أمر وطني بالكامل وامتياز يحرسه الجنرالات بغيرة”، لذلك “عليهم بذل الجهد للتحدث أكثر فيما بينهم وتفهم أن ما يتم اتفاقه هو من أموالنا”.

وقد شدد المجلس الأوروبي في بيانه الختامي اليوم الثلاثاء على أنه، وبما يتماشى مع الاختصاصات ذات الصلة الممنوحة بموجب المعاهدات، ينبغي تسريع اتخاذ تدابير لتنسيق المشتريات الدفاعية قصيرة الأجل لدعم المشتريات المشتركة لتجديد الترسانات، ولا سيما في ضوء الدعم المقدم لأوكرانيا، بالإضافة إلى أداة قصيرة المدى لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية الأوروبية من خلال المشتريات المشتركة الطوعية، فضلا عن تطوير البرمجة الاستراتيجية الدفاعية للاتحاد الأوروبي، وقدرات الشراء والتنسيق، بالتكامل مع حلف شمال الأطلسي.