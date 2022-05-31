دراغي: إذا خسرنا معركة الامن الغذائي، فإن إفريقيا لن تقف لجانبنا أبدًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أنه “لا يمكن خسارة معركة الأمن الغذائي، وإلا فإن الدول التي تخاطر بالمجاعة، وليست بالفعل مع الغرب ستشعر بالخيانة ولن تنحاز أبدًا إلى جانبا”، في إشارة إلى أهمية التحرك لتجنب أزمة غذاء بسبب الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية.

ونوه دراغي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل في أعقاب القمة الأوروبية، بأن “العديد من الدول الأفريقية ليست في صفنا، كما رأينا في تصويت الأمم المتحدة”، بشأن قرار الجمعية العامة الذي طالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا والقرار الاخير الذي علّق عضوية موسكو في مجلس حقوق الانسان الاممي.

واعتبر دراغي أنه يتعين على الغرب السعي “كي تنحاز هذه الدول إلى جانبنا، ولكن إذا ضاعت حرب الغذاء، فإن هذه البلدان، بغض النظر عمن المخطئ، ستشعر بالخيانة ولن تقف إلى جانبنا أبدًا”، مشيرا إلى أن الكرملين يقول أن أزمة الغذاء بسبب العقوبات بينما هي “بسبب الحرب”.