الفاو: تكثيف جهود الاستجابة لتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تكثيف جهودها لمعالجة حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، والتي تدفعها الآثار المشتركة للنزاع المسلح والجفاف وجائحة كوفيد-19 وانخفاض إنتاج المحاصيل الأساسية بسبب الآفات والأمراض والاضطرابات الاقتصادية.

ورحبت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها، في بيان الثلاثاء، بالمساهمة المقدمة من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، والبالغ قدرها 12 مليون دولار، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الأموال لتجنب حدوث أزمة الجوع.

وأكدت الفاو-حسب البيان الذي بثه المركز الإعلامي للأمم المتحدة- أن هذه المساهمة هي أكبر تخصيص منفرد تتلقاه من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ حتى الآن.

وفقا لخطة الفاو للاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2022، من المتوقع أن يحتاج 10.9 مليون شخص- أي 30 في المائة من السودانيين- إلى الدعم للمحافظة على الحياة، في عام 2022، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في العقد الماضي.

وذكرت منظمة الفاو أن المساهمة البالغة 12 مليون دولار والمقدمة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ستدعم الجهود العاجلة لبناء قدرة المزارعين والرعاة الذين يفتقرون إلى الموارد في المقاطعات الـ 14 الأكثر تضررا في السودان.

وقد أطلقت المنظمة مشروعا جديدا ممولا من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ استجابة لحالة الأمن الغذائي والتي تتفاقم بشكل أكبر بسبب الآثار المتتالية للنزاع في أوكرانيا، من أجل استعادة الأمن الغذائي والتغذية للمجتمعات الزراعية والرعوية المتضررة في السودان من خلال توفير الإمدادات الزراعية الطارئة والماشية.