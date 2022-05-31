إيطاليا: 66 وفاة جديدة بسبب كوفيد و24267 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أبرزت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الثلاثاء (31 أيار/مايو) تسجيل 66 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و24 ألفا و267 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 10% بعد أن كانت أمس 9.4%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاثنين كانت 62 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 7 آلاف و537 إصابة.

وسجلت بيانات الوزارة انخفاضا في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 7 مرضى) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 248 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 160 مريضا) لتصل إجمالا إلى 5 آلاف و121.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و421 ألفا و410، حصد الوباء أرواح 166 ألفا و697 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 16 مليون و575 ألفا و319.