الرئيس الأوكراني: نخسر ما بين 60 و 100 جندي في اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القول: “إننا نخسر ما بين 60 و100 جندي كل يوم”.

وأعلن الرئيس زيلينسكي في مقابلة مع محطة تلفزة (نيوزماكس) الأمريكية، الأربعاء، أن “الوضع في شرق البلاد صعب للغاية”، فـ”إلى جانب الخسائر السالفة الذكر، فلدينا كل يوم نحو 500 جريح في القتال”.

وأضاف زيلينسكي، أنه “في الوقت الحالي، تم حظر نقل 22.5 مليون طن من القمح من قبل روسيا”، مبيناً أنه “لفتح المنطقة عبر منفذ إلى البحر، يجب علينا أن نقاتل وأن نمتلك أسلحة ذات مدى فعال، يصل إلى 120-140 كيلومتراً”.

وشدد الرئيس في المقابلة، على أنه “من الواضح أن مثل هذه الأسلحة ستُستخدم في أوكرانيا، وليس على الأراضي الروسية”. وأردف: “أعرف أن البعض في الولايات المتحدة يقولون، أو في البيت الأبيض أيضاً، إننا يمكن أن نستخدمها لمهاجمة روسيا”، مؤكداً: “ليست لدينا أية نية لمهاجمة روسيا. نحن لسنا مهتمين بالاتحاد الروسي ولن نقاتله على أراضيه”.

وخلص زيلينسكي الى القول، إن “هناك صراع على أراضينا. لقد جاؤوا إلى بلادنا، ونحن نريد فتح مدننا، ولهذه الغاية، نحتاج إلى أسلحة يمكن أن تصل إلى 100 كيلومتر”.