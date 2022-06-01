إيرغ الإيطالية للطاقة تبرم اتفاقية لمحطة خلايا شمسية بقدر 34 ميغاوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – وقعت شركة (إيرغ)، من خلال شركة (إيرغ باور جِنيريشن) التابعة لها، اتفاقية للاستحواذ على 100٪ من رأس مال شركة (MP Solar B.V.) الهولندية، المملوكة لصندوق (آبن آمرو إمباكت فَند).

هذا وتمتلك (MP Solar B.V.)، من خلال سبع شركات إيطالية، ثمانية عشر محطةً للطاقة الكهروضوئية في مقاطعات پوليا، موليزي، لاتسيو وسردينيا، وبإجمالي طاقة مركبة تبلغ 33.8 ميغاوات وإجمالي إنتاج سنوي يبلغ 46 غيغاوات/ساعة”.

وقد دخلت المحطات حيز التشغيل في المتوسط ​​خلال عام 2011 وتستفيد من نظام التعرفة المشار إليه في ما يسمى بحساب الطاقة (II,III,IV).

ووفقا لبيان للشركة الإيطالية، فإن “حجم الصفقة من حيث قيمة المؤسسة حتى 12/31/2021، تبلغ 128 مليون يورو، بينما تعادل الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك والحوافز عام 2021، 16.6 مليون يورو”. ومن المتوقع “إبرام الاتفاقية في تموز/يوليو 2022”.

وبهذا الصدد، علق الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيرغ)، باولو ميرلي، قائلاً، إنه “من خلال هذه الصفقة، نعزز حضورنا في سوق الطاقة الكهروضوئية الإيطالي”، وذلك “تماشياً مع استراتيجية التنويع التكنولوجي المتوخاة في خطة الأعمال 2022-2026”.

وأشار ميرلي إلى أن “الاتفاقية ستسمح لنا بتحقيق التآزر الصناعي بفضل دمج المحطات ضمن محفظتنا وتنفيذ تدخلات تجديدية في بعض المشاريع المختارة”. وأوضح أن “في هذه الصفقة، لعب مصرف (أوني كريديت) دور المستشار المالي، شركة (بيرد) دور المستشار القانوني، (إرنست يونغ) دور مستشار المحاسبة والضرائب و(DNV-GL) دور المستشار الفني”.