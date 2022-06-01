سياسي إيطالي: الحوار مع روسيا ليس “جريمة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سياسي إيطالي، أن الحوار مع الاتحاد الروسي ليس “جريمة”، في إشارة إلى الجدل الدائر حول عشاء أقاه زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني وسفير موسكو لدى روما سيرغي رازوف.

وقال السكرتير الوطني لحزب اليسار الأوروبي، ماوريتسيو آتشيربو، إن “الأصوات التي علت ضد سالفيني تكشف حقيقة أننا دُفعنا إلى الحرب مع روسيا ومن ثم التفكير استنادا لذلك. لا يُفهم بخلاف ذلك سبب كل هذه الضوضاء حول الاجتماعات مع السفير الروسي، أنها لسيت جريمة على حد علمي”.

وتساءل آتشيربو: “هل يعتبر السياسيون وقادة الرأي الذين يرتدون خوذات الناتو على رؤوسهم، التحدث إلى دبلوماسي ما خيانة عظمى؟ هناك ألف سبب لمهاجمة سالفيني، لكن البحث عن حوار مع موسكو لا يمكن أن يكون أحد هذه الأسباب”. واختتم بالقول: “إننا نرى أنه أمر لا يُصدق الموافقة على الحكم مع شخص عنصري كاره للأجانب، ثم التذمر بعد ذلك لأن هذا الأخير يرتجل أنه من دعاة السلام”.