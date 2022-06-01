دبلوماسي أوروبي: استعداد لتطهير ميناء أوديسا ومرافقة سفن القمح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى دبلوماسي أوروبي الاستعداد لتطهير ميناء أوديسا الأوكراني من الألغام ومرافقة السفن المحملة بالقمح للخروج منه.

وأوضح الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، ستيفانو سانينو، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الأربعاء، أن “دعم أوكرانيا سياسياً وعسكرياً، فرض عقوبات على روسيا واستنزاف قدرتها على تمويل الصراع وعزلها دولياً”، هي “استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مواجهة الحرب في أوكرانيا التي لا تتغير”.

وقال سانينو إنه لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية “نحن نعمل على خيارات مختلفة: كيفية إدارة أطنان القمح العالقة في أوكرانيا، فضلا عن سبل دعم الزراعة والاقتصاد في البلدان الأكثر تضررًا”. وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن “الفرضية التي يعمل عليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والتي على أساسها يقوم التزام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أيضاً، تنطوي على خطط لاستخدام ميناء أوديسا”، لكن “لكي يكون ذلك ممكنًا، من الضروري تطهير المياه أمام ميناء أوديسا من الألغام ومرافقة السفن”.

وأضاف سانينو: “إنه الحل الأبسط من وجهة نظر سياسية وعملية. إن المرور عبر بيلاروسيا له تكلفة سياسية، كما أن المرور عبر بولندا يستغرق وقتًا أطول بسبب الكميات الصغيرة من الحبوب التي يمكن نقلها”، بينما “يعمل الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي على خطط تكميلية لدعم التنمية الزراعية وتسويق المنتجات وتجهيزها”.

وخلص المسؤول بوزارة الخارجية الأوروبية الى القول، إن “النقطة المركزية الأخرى هي الوصول إلى الأسمدة وإيجاد بدائل لتلك الروسية”.