الرئيس الإيطالي: استقبال اللاجئين الأوكرانيين مثال تآزري وفاضل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن الاقتناع بأن الجهود التي بذلت في جميع أنحاء شبه جزيرتنا للترحيب باللاجئين القادمين من أوكرانيا، كانت مثالاً على نهج تآزري وفاضل.

وكتب رئيس الدولة في رسالة بعثها إلى رؤساء أقاليم البلاد بمناسبة يوم الجمهورية، الذي يوافق يوم غد، الثاني من حزيران/يونيو: “إن الالتزام غير العادي لنظام الحماية المدنية، المحافظات، المؤسسات الإقليمية والمحلية وجميع المكونات الاجتماعية المعنية، يشهد على تجربة الشعب الإيطالي وملموسية القيم الدستورية”.

وذكّر الرئيس ماتّاريلا بأن “ستة وسبعين عاما مرت منذ التصويت على الاستفتاء الذي اختار به الشعب الإيطالي الجمهورية، لتفتتح، بعد مغامرة الفاشية ومأساة الحرب، صفحة جديدة في تاريخنا. وبموجب الميثاق الدستوري، تم بناء مرجعية أكيدة يمكن على أساسها إنشاء مجتمع جديد، برنامج يتطلب تطبيقه، الانضواء تحت راية قيم السلام، الحرية، المساواة والتكافل الاجتماعي”.

وخلص ماتاريلا الى القول: “اليوم، في وقت تتعرض فيه القارة الأوروبية لعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، يتجمع المجتمع الوطني في يوم الجمهورية، بفخر وتمسك مقنع بالمُثل التي تدعم هويته، وتشكل الأفق المطلوب لمن يمارسون الوظائف العامة”.