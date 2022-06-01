البابا: السياسة لا تهتم بكرامة العيش بحنان مع المسنين والمرضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس متسائلا: “لماذا تبدي الحضارة الحديثة، المتطورة والفعالة إلى حد كبير، انزعاجها أمام المرض والشيخوخة؟ ولماذا تعتبر السياسة، الملتزمة برسم حدود الحياة الكريمة، في الوقت نفسه، غير حساسة إزاء كرامة التعايش بحنان مع كبار السن والمرضى؟”.

وأضاف البابا خلال لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، مستنكراً، إن “العار يجب أن يقع على أولئك الذين يستغلون ضعف المرض والشيخوخة”، مبيناً أن “الصلاة تجدد الوعد بالأمانة وبركة الله في قلب المسنين، الذين يعيدون اكتشاف الصلاة ويشهدون على قوتها”.

وذكّر فرنسيس بأن “المسيح لا يرفض في الأناجيل أبدًا صلاة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة. يمكن للمسنين، بسبب ضعفهم، أن يعلموا أولئك الذين يعيشون في مراحل أخرى من الحياة أننا جميعًا بحاجة إلى التخلي عن أنفسنا أمام الرب، لطلب مساعدته. بهذا المعنى، يجب أن نتعلم جميعًا من الشيخوخة: نعم، هناك موهبة في التقدم في السن، تُفهم على أنها التخلي عن الذات وعهدها لرعاية الآخرين، بدءًا من الله نفسه”.

وأوضح بيرغوليو أن “هناك إذن تعليم حول الهشاشة، التي لا يجب اخفاءها عنها، والتي يمكن للشيخوخة التذكير بها بمصداقية طوال فترة حياة الإنسان. يفتح هذا التعليم أفقاً حاسماً لإصلاح حضارتنا. إنه إصلاح أصبح لا غنى عنه الآن كونه يصب في مصلحة تعايش الجميع”.

وشدد الحبر الأعظم على أن “تهميش المسنين المفاهيمي والعملي يفسد كل فصول الحياة وليس الشيخوخة فقط. كل منا يستطيع أن يفكر بكبار السن في الأسرة: هل أذهب لزيارتهم؟ هل أفكر بأبي، أمي، جدتي؟ هل ألغيتهم من حياتي أم أذهب لأكتسب الحكمة منهم؟”.

وخلص فرنسيس الى القول، إن “الشيخوخة لا مفر منها بالنسبة للجميع، وكيف تحب أن تُعامل غداً، عامل المسنين اليوم”. وأكد أن “الرب يهب الشيوخ الذين هم جزء من الكنيسة كرم هذا الدعوى وهذا الاستفزاز، لخير الجميع”.