ماتّاريلا يدعو لتفعيل الإصلاحات لعدم هدر موارد خطة التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إلى تفعيل الإصلاحات في البلاد لعدم هدر موارد الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR).

وكتب رئيس الدولة في رسالة بعثها إلى رؤساء أقاليم البلاد بمناسبة يوم الجمهورية، الذي يوافق يوم غد، الثاني من حزيران/يونيو: “في الذكرى الثلاثين لمعاهدة ماستريخت، التي شكلت مرحلة مهمة في المشروع الأوروبي، نحن ملتزمون بالمسار الذي وضعناه، ومع تنفيذ خطة التعافي، يشترك المجتمع والمؤسسات في البلاد بعملية التجديد والتنمية”.

وأكد الرئيس ماتّاريلا على أن “من الضروري عدم إضاعة الفرص التي يوفرها تدفق موارد الاتحاد الأوروبي”. واختتم بالقول إن ذلك ممكن “من خلال تفعيل الإصلاحات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي ودائم على حياة المواطنين”.