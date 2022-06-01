ايطاليا: نبأ اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي حول سقف سعر الغاز “يبث الراحة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إن نبأ اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي حول وضع سقف لسعر الغاز، “يبث الراحة”.

وفي حديث عبر الفيديو خلال اليوم العالمي السابع للمعارض، الأربعاء، أضاف الوزير دي مايو، “إن ما حدث يوم أمس، مع بدء انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي لإدخال الحد الأقصى لسعر الغاز، هو بالتأكيد خبر يبعث على الراحة”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا الأمر، يُعدّ “عنصراً آخر يضاف إلى العمل الذي نقوم به”، والذي “لا يقتصر على حماية الشركات الإيطالية وحسب”، بل “حماية العائلات والمواطنين أيضاً”. وأكد أنها “معركة إيطالية حقيقية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “في هذا السياق، أغتنم هذه الفرصة، كذلك في ضوء هذه النتيجة المهمة، لأشكر رئيس (الوزراء ماريو) دراغي على التزامه بهذه المفاوضات”.