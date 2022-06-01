دي مايو: قطاع المعارض الإيطالي الثاني أوروبياً والرابع عالمياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “إيطاليا هي الثانية على المستوى الأوروبي والرابعة عالمياً”، في عالم المَعارض.

وفي حديث عبر الفيديو خلال اليوم العالمي السابع للمعارض، الأربعاء، أضاف الوزير دي مايو، أنه “وفقًا للجمعية العالمية لصناعة المعارض (UFI)، التي تأسست في ميلانو عام 1925، هناك 4.4 مليون شركة عارضة و353 مليون زائر سنويًا للمعارض التجارية حول العالم”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “المبيعات المحققة سنوياً في هذا السياق على مستوى العالم، تقدر بحوالي 493 مليار يورو”، مبيناً أن “قطاع المعارض التجارية الإيطالية يحتل مكانة مهمة للغاية: فهو في الواقع الثاني في أوروبا والرابع في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا”.

وذكر دي مايو أنه “مع ما يقرب من 200 شركة، بما في ذلك المنظمون، أماكن إقامة المعارض و3700 موظف، يخلق هذا القطاع حجم مبيعات سنوي قدره 1.4 مليار يورو”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “أبحاث مؤسسة (بروميتيا) الاستشارية تؤكد أن نظام المعارض التجارية الإيطالية يسهم بنسبة 20٪ من القيمة الإجمالية التي يولدها القطاع على المستوى الأوروبي”.