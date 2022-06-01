وزير خارجية إيطاليا: كوفيد والحرب الأوكرانية تجربتان قاسيتان لقطاع المعارض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “حالة طوارئ وباء كوفيد 19، والصراع الجاري في أوكرانيا الآن، الناجم عن العدوان الروسي غير الشرعي، شكلا ضغطًا كبيراً على نظام المعارض التجارية”.

وفي حديث عبر الفيديو خلال اليوم العالمي السابع للمعارض، الأربعاء، أضاف الوزير دي مايو، أن هاتين التجربتين، “أظهرتا في الوقت نفسه، مرونة القطاع الكبيرة ورد فعله السريع على التغييرات، وذلك بفضل الاستثمارات الاستراتيجية أيضًا، على سبيل المثال في مجال التكنولوجيات الجديدة، واعتماد أساليب عمل جديدة وفعالة ومبتكرة”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “صناعة المعارض التجارية كانت بالتأكيد أحد القطاعات الأكثر تضررًا جرّاء الوباء، وعلى وجه التحديد لأنها كانت تركز على الحضور المادي، التبادل واللقاءات المقامة وجهاً لوجه”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “هذا هو السبب في أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد دعمت عودة المعارض التجارية وبقوة اعتباراً من حزيران/يونيو الماضي”. واختتم بالقول، إن “الشبكات التي تعززها المعارض التجارية ضرورية لضمان التعافي”.