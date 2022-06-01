إيطاليا: السفير الإسرائيلي يقترح استقبال بلاده للاجئين الاوكرانيين اليهود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا، درور إيدار إن سلطات بلاده بوسعها الترحيب باللاجئين الاوكرانيين اليهود.

وقال في تصريح للصحفيين الاربعاء، خلال زيارة لغرفة تجارة كوسينزا (جنوب) “يمكننا الترحيب باللاجئين اليهود في أوكرانيا لأن هذا هو هدف المملكة الثالثة لإسرائيل أن تكون وطنًا قوميًا لكل الشعب اليهودي”.

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي “لقد علمنا معلمونا أن في الذاكرة يكمن سر الخلاص. أي أنه بفضل الذاكرة يمكننا النجاة من شرور التاريخ المظلمة والعودة إلى دار صهيون، كما تنبأ أنبياؤنا”،

وقال “إسرائيل صغيرة وتعمل ما في وسعها. في أربعينيات القرن الماضي، كان هناك كيان مفقود: الدولة اليهودية المستقلة. الحمد لله، إسرائيل قوية الآن ويمكننا الدفاع عن أنفسنا دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين”.