وزير العمل الإيطالي: عقود عديدة تتطلب التجديد ورفع الأجور أقل من الإنتاجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلط وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي أندريا أورلاندو، الضوء على أن هناك عقود عمل كثيرة تتطلب التجديد، وأن زيادة الأجور كان أقل من مستوى الإنتاجية.

وذكر الوزير أورلاندو، في تصريحات إذاعية الأربعاء، أن “محافظ المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا) إيناتسيو فيسكو قال إن إبرام عقود العمل هو الأداة الرئيسية لاحتواء التضخم: أذكِّر بأن هناك عمال ليست لديهم عقود مجددة، لذا فإن الأداة المشار إليها اليوم لا تستخدم في العديد من قطاعات الاقتصاد، وعلى وجه الخصوص في سياق الخدمات”.

وخلص الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، قائلاً: “يجدر بي أن أقول إن الأجور في بلادنا نمت بنسبة أقل من الإنتاجية أيضاً”.