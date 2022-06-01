البابا يدعو لعدم استخدام القمح كسلاح حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعرب البابا فرنسيس عن القلق البالغ إزاء إيقاف صادرات القمح من أوكرانيا بسبب الحصار على الموانئ والذي تعتمد عليه حياة ملايين الأشخاص لاسيما في البلدان الأشد فقرا.

وقال في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين الأربعاء في ساحة القديس بطرس، “أوجه نداء حارا كي يتم بذل كل جهد لحل هذه المسألة وضمان الحق الإنساني العالمي في الغذاء”، وأردف “أرجوكم لا تستخدموا القمح، غذاء أساسي، كسلاح في الحرب”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قد رأى في مقابلة مع صحيفة إيطالية، أن أفضل حل للإفراج عن صادرات بلاده من الحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية، يكمن في “عملية دولية في البحر الأسود بمساعدة الدول الصديقة الراغبة في إرسال سفنها لتطهير المياه ومرافقة مرور البضائع، بدءًا من أوديسا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ربط استئناف عمليات التصدير برفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده.