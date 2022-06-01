إيطاليا تفضل دورا للأمم المتحدة لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن سلطات بلاده أبدت بالفعل استعدادها للمشاركة في أي عمليات لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية.

وتطالب أوكرانيا روسيا برفع الحصار عن الموانئ، بينما تتهم الأخيرة الأولى بتلغيم المياه حولها.

وقال دي مايو، خلال مساءلة برلمانية الأربعاء، إن إيطاليا “ترغب في تفضيل دور مركزي للأمم المتحدة وربما لشركاء آخرين، مثل تركيا، في تنفيذ عمليات إزالة الألغام وتنسيقها بشكل فعال”.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التذكير بأن “العدوان الروسي يتسبب في أزمة غذاء خطيرة، وأن تداعياتها المدمرة ستطال أفريقيا قبل كل شيء”.

وأضاف “نحن نضغط من أجل إنشاء ممرات بحرية لنقل المواد الخام الغذائية وخاصة القمح من الموانئ الأوكرانية”، ولكي يحدث هذا فـ”من الضروري تنظيف المياه أمام الموانئ، ولا سيما تلك الخاصة بأوديسا، مع ضمانات روسية بعبور آمن للبضائع”.