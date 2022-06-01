إيطاليا: 59 وفاة جديدة بسبب كورونا وتسجيل 18391 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أبرزت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (1 حزيران/يونيو) تسجيل 59 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و18 ألفا و391 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 9.6% بعد أن كانت أمس 10%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الثلاثاء كانت 66 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 24 ألفا و267 إصابة.

وسجلت بيانات الوزارة مجددا انخفاضا في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 25 مريضا) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 223 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 243 مريضا) لتصل إجمالا إلى 4 آلاف و878.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و440 ألفا و232، حصد الوباء أرواح 166 ألفا و756 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 16 مليون و604 آلاف و567، بعد شفاء 29 ألفا و248 بين أمس واليوم.