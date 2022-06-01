بوريل إلى الأردن للمشاركة بمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يزور الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، نائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل الأردن في الفترة من 2 إلى 4 حزيران/يونيو.

وسيترأس بوريل بالاشتراك مع نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي، يوم غد الخميس الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الاردنية في منطقة البحر الميت.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل عشية الزيارة، فإنه سينضم وزراء خارجية بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الجلسة العامة لمجلس الشراكة مع مفوض سياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.

وسيخصص اجتماع مجلس الشراكة للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأردن وتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين.

الاتفاقية ستتبنى وثيقة أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن حتى عام 2027، والتي تحدد إطار العمل الاستراتيجي المشترك الجديد في عدد من المجالات، مثل الاستقرار والأمن الإقليميين، الاستقرار الاقتصادي المستدام، والنمو الأخضر والرقمي والشامل والتعليم وخلق فرص العمل اللائقة، الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ونوهت المذكرة بأن الأردن سيكون “أول بلد” في الجوار الجنوبي يوقع على أولويات الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة، كما أنها المرة الأولى التي يُعقد فيها مجلس شراكة مع دولة شريكة بشكل استثنائي في مكان آخر غير بروكسل أو لوكسمبورغ، وهي علامة واضحة على “الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد” بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد ذكرت قبل يومين أن اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي يتزامن انعقاده مع مرور عشرين عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، سيبحث التقدم المُحرز في تنفيذ محاور اتفاقية الشراكة، إضافةً إلى عددٍ من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيركز الاجتماع -حسب بيان الوزارة- على تعزيز سبل التعاون والاستمرار في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وأزمات المنطقة والعمل على تعزيز القدرات لتخفيف حدة أعبائها.