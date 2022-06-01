اليونيسف: نزوح طفلين من بين كل ثلاثة بسبب القتال بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أن الحرب في أوكرانيا، بعد مرور ما يقرب من 100 يوم من بدايتها، أحدثت عواقب وخيمة على الأطفال “بنطاق وسرعة لم نشهدهما منذ الحرب العالمية الثانية”.

ووفقا بيان للمنظمة، هناك “ثلاثة ملايين طفل داخل أوكرانيا وأكثر من 2.2 مليون طفل في البلدان المضيفة للاجئين بحاجة الآن إلى المساعدة الإنسانية، وقد نزح حوالي طفلين من بين كل ثلاثة أطفال بسبب القتال”.

بناءً على تقارير تحققت منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يُقتل في المتوسط أكثر من طفلين ويصاب أكثر من أربعة أطفال كل يوم في أوكرانيا، معظمهم من خلال هجمات تستخدم فيها الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وأضافت اليونيسف أن 262 طفلاً على الأقل قتلوا وأصيب 415 في الهجمات منذ 24 شباط/فبراير.

لا تزال البنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها الأطفال تتضرر أو تدمر؛ وهذا يشمل حتى الآن ما لا يقل عن 256 مرفقاً صحياً ومدرسة من كل ست “مدارس آمنة” تدعمها اليونيسف في شرق البلاد. كما تضررت مئات المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وتتفاقم أوضاع الأطفال في شرق وجنوب أوكرانيا حيث اشتد القتال.