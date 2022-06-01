ماتّاريلا: عدوان روسيا على أوكرانيا يطرح تساؤلات حول أسس مجتمعنا الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجو ماتّاريلا اليوم الأربعاء “إن الدرس المرير من صراعات القرن العشرين يبدو قد تم نسيانه اليوم: فعدوان روسيا على أوكرانيا يطرح تساؤلات حول أسس مجتمعنا الدولي، بدءًا من التعايش السلمي”.

وأضاف بمناسبة حفل موسيقي أقيم بقصر الرئاسة في روما عشية عيد الجمهورية، “إن وجود أنفسنا مرة أخرى منغمسين في حرب بطابع القرن التاسع عش، تولد الموت والدمار، يستدعي المسؤولية على الفور وإيطاليا ملتزمة بشدة بإيجاد سبل للخروج من الصراع يسفر عن انسحاب قوات الاحتلال وإعادة إعمار أوكرانيا”، مشيرا إلى أن “الشجاعة وصفاء الفكر” يستلزمان “وضع حد لحماقة الحرب وتعزيز أسباب السلام”.

ونوه رأس الدولة الإيطالية بـ”إن صراعا مثل الحرب الجارية له حتماً آثار عالمية، ويتعارض ويعيد للوراء تقدم الحالة الإنسانية. إنه تحدي أمام الجميع”، حيث “يرى المجتمع الدولي أن المكتسبات التي تحققت بصعوبة في العقود الأخيرة أضحت موضع تساؤل شديد. ويبدو أن سيناريوهات تكون فيها الإنسانية بطل دمارها بدأت تتحقق”.