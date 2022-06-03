مسؤول إيطالي ينتقد “إبتزاز” رئيس الوزراء المجري لـ”آلية الاجماع المختلة” بالمجلس الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا “ابتزاز” رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لـ”آلية الاجماع المختلة” في المجلس الأوروبي آلية الاجماع المختلة” في المجلس الأوروبي.

وكتب ديلا فيدوفا، أمين عام حزب (أوروبا+) في منشور على منصة (فيسبوك) “بالأمس، وافق الاتحاد الأوروبي أخيرًا على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا بوتين، بعد أسابيع عديدة من الجمود والمفاوضات. عرقل رئيس الوزراء المجري أوربان، المُنظِّر لـ “الديمقراطية غير الليبرالية” المتناقضة والصديق المقرب لبوتين، إقرار الحزمة لدرجة الابتزاز، حيث طالب أولاً باستثناء بلاده من الحظر النفطي وثانيا وفي اللحظة الأخيرة، طالب باستبعاد بطريرك موسكو كيريل من قائمة الشخصيات الخاضعة للعقوبات”.

ونوه ديلا فيدوفا بأن “من بين النقاط البرنامجية التي أسسنا عليها (أوروبا+) قبل خمس سنوات، كان هناك تجاوز التصويت بالإجماع (في المجلس الأوروبي)، وبالتالي حق النقض أيضًا فيما يتعلق القرارات المتعلقة بالسياسة الدولية للاتحاد الأوروبي”، فـ”مع إبقاء حق النقض، لا يمكن أن تكون هناك سياسة دفاعية أوروبية مشتركة”.

ورأى وكيل وزارة الخارجية أن “مبدأ الإجماع لا يثبت فقط أنه آلية مختلة عندما تكون هناك حاجة إلى قرارات مهمة وسريعة، ولكنه يسمح أيضًا لدولة واحدة لها مصالح خارج حدود أوروبا، إن لم تكن معادية لأوروبا، لمنع تمرير أي قرار. لهذا السبب، نريد من الدول الأوروبية الكبرى، بدءًا بإيطاليا بالضغط لتجاوز آلية الإجماع، كما برز ذلك جليا في أعمال مؤتمر مستقبل أوروبا”.