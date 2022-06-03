سالفيني: الحوار والدبلوماسية المسار الصحيح لإنهاء الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- شدد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني على “إن الحوار والدبلوماسية من أجل العودة إلى السلام هو المسار الصحيح” لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف سالفيني، الذي واجه انتقادات بسبب جدولة زيارة لموسكو، لم تتم، دون استشارة رئيس الوزراء ماريو دراغي، “سأواصل السير في هذا الدرب ورأسي مرفوعًا، من أجل مصلحة إيطاليا”.

وقال للصحفيين اليوم الجمعة، تعقيبا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف “يؤسفني أن الآخرين، وخاصة في تيار اليسار، يتحدثون فقط عن الأسلحة والحرب”.

وكان ميدفيديف قال في مقابلة مع قناة الجزيرة، بثت وسائل إعلام روسية منها مقتطفات، إن فرص حل الصراع بين الكرملين وكييف “تتضاءل” موجها أصابع الاتهام نحو واشنطن وبروكسل بالتأثير على قرار أوكرانيا بشأن الجلوس إلى طاولة التفاوض.