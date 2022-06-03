سفيرة بولندا لدى إيطاليا: روسيا أثبتت عدم موثوقيتها بشأن الغاز، لكن كنّا جاهزين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت سفيرة بولندا لدى إيطاليا آنا ماريا أندرس إلى أن “روسيا من خلال المطالبة بالدفع بالروبل مقابل الغاز، قد انتهكت شروط العقد مع بولندا”، وذلك في إشارة قطع عملاق الطاقة الروسي الحكومي (غازبروم) إمدادات الغاز الطبيعي عن بلادها.

وقالت الدبلوماسية البولندية، في حوار مع (آدنكرونوس) إن روسيا “أظهرت بذلك أنها ليست طرفًا مقابلًا موثوقًا به. لقد كنا نستعد لهذا القرار منذ سنوات. لقد قمنا بتنويع المصادر من الإمداد بالغاز وتطوير البنية التحتية اللازمة، مثل ميناء الغاز Świnoujście وسلسلة من الموصلات البينية. مستودعاتنا ممتلئة بنسبة 95 %، ونحن قادرون على المضي قدما حتى بدون الغاز الروسي”.

وبشأن حظوظ إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، قال السفيرة “السلام هو الهدف المشترك لنا جميعًا، لكن لا يمكن تحقيقه فوق رؤوس الأوكرانيين. أعتقد أنه ينبغي البحث عن فرص لمفاوضات دبلوماسية. ومع ذلك، لكي تكون فعالة مستدامة، فإن الإرادة الحقيقية لكلا الطرفين مطلوبة أولاً وقبل كل شيء. نحن ننتظر إشارة تفيد بتواجد هذا الظرف”.