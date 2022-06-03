ميشيل: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما بوسعه لإنهاء هذه الحرب الكارثية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نوه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بأنه “في اليوم المائة من الحرب الروسية في أوكرانيا، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا الحزمة السادسة من العقوبات بما في ذلك حظر النفط الروسي”.

وكتب ميشيل في تغريدة الجمعة على منصة (تويتر) “الاتحاد الأوروبي متحد وسيفعل كل ما في وسعه لإنهاء هذه الحرب الكارثية”.

وفيما يتعلق بقطاع النفط، وفق النص الرسمي للحزمة السادسة من العقوبات الذي نشرته المفوضية صباح اليوم الجمعة، فإن الحظر التدريجي يطال شراء أو استيراد أو نقل النفط الخام وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووضع الاتحاد الأوروبي 6 أشهر للاستغناء الكامل عن النفط الخام و8 أشهر عن المنتجات البترولية المكررة.

كما تضمن القرار استثناء مؤقت لواردات النفط الخام عبر خط الأنابيب إلى تلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعاني، بسبب وضعها الجغرافي، من الاعتماد على الإمدادات الروسية وليس لديها خيارات بديلة قابلة للتطبيق.

علاوة على ذلك، ستستفيد بلغاريا أيضًا من استثناءات مؤقتة فيما يتعلق باستيراد النفط الخام الروسي المحمول بحراً، وكرواتيا فيما يختص بزيت الغاز الخوائي.