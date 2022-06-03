زعيم حزب الرابطة الإيطالي: يسألني كثيرون عما نفعله في هذه الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني “يسألني الكثير من المواطنين عما نفعله في هذه الحكومة. بقائنا فيها يكلفنا، فليس من السهل تلقي كل يوم إهانات من (زعيم الحزب الديمقراطي إنريكو) ليتا ووزير الخارجية دي مايو”، في إشارة إلى الجدل الذي رافق الكشف عن جدولته لزيارة إلى روسيا، لا يبدو أنها لا تزال قائمة، دون استشارة رئيس الوزراء، ماريو دراغي وأعضاء الحكومة.

وأشار سالفيني، الذي ينتمي حزبه للائتلاف الحاكم ضمن عدة أحزاب أخرى، إلى أن “تواجد حزب الرابطة في الحكومة من أجل الدفاع عن مصالح إيطاليا”.