وزيرة الداخلية الإيطالية: مائة يوم من الحرب تسببت في وضع خطير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي إلى أن “مائة يوم من الحرب (في أوكرانيا) تسببت في وضع خطير”.

ورأت الوزيرة، خلال حدث نظمته قناة (سكاي نيوز24) الإيطالية الجمعة بمدينة البندقية، أنه “ينبغي المضي قدما في النشاط الدبلوماسي بقوة أكبر. القادة الأوروبيون، وعلى رأسهم رئيس الوزراء دراغي، يتحركون بكل وسيلة ممكنة للتوصل إلى برنامج يرى السلام في أسرع وقت ممكن”، إلا أنها أردفت “بالطبع الأمر ليس بالسهل، لأن إرادة الطرفين المعنيين (روسيا وأوكرانيا) مطلوبة”.

وأعلنت لامورجيزي أن عدد اللاجئين الاوكرانيين في إيطاليا يبلغ اليوم 127 ألفا، “ذهب معظمهم إلى أصدقاء وأقارب يقيمون بالفعل في بلدنا”، أما مراكز الاستضافة فقد استقبلت “أعدادا محدودة للغاية”.