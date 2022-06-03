مفوض أوروبي: العقوبات لن توقف الدبابات الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو- قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني “لم أفكر أبدًا، ولا الحكومة الأوكرانية، أنه من خلال العقوبات سنوقف الدبابات الروسية في غضون بضعة أسابيع أو أشهر”.

وأضاف جينتيلوني، خلال حدث اقتصادي الجمعة في مدينة تورينو (شمال غرب إيطاليا) “أعتقد أن أي شخص لديه هذا الوهم يقلل من حقيقة أنه يتعين على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الخروج من حربه هذه بمفاوضات، ولكنه لن يخرج معلناً هزيمته”.

ونوه المفوض، بعد ساعات من إقرار المجلس الأوروبي رسميا الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا التي تتضمن حظرا تدريجيا على واردات النفط، بأن “ما هو مؤكد، أننا من خلال العقوبات نبني أسس عزلة اقتصادية قاتلة لروسيا وأزمة لاقتصادها ستكون لها عواقب وخيمة على المدى القصير والمتوسط “.