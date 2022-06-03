البحرية الإيطالية “تتدخل” بعد إطلاق دورية ليبية النار على قارب صيد صقلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر بمقاطعة صقلية بأن زورق دورية ليبي أطلق النار على قارب صيد إيطالي، يتبع لأسطول مرفأ مدينة كاتانيا عند إبحاره مساء أمس الخميس في “مياه دولية شمالي بنغازي”.

وبهذا الصدد، أشار رئيس بلدية ماتزارا ديل فالّو (شمال-غرب جزيرة صقلية)، سالفاتوري كوينشي لمجموعة آدنكرونوس الإعلامية اليوم الجمعة إلى أنه “لولا تدخل البحرية الايطالية لكانوا تعرضوا للاختطاف مثل صيادينا” في ماتزارا ديل فالّو، في إشارة حادثة احتجاز السلطات في شرق ليبيا لـ 18 صيادا صقليا، أطلق سراحهم في نهاية عام 2020 بعد أكثر من مائة يوم الاحتجاز.

وأشار إلى أن الصيادين “عاشوا تجربة مماثلة لصيادي ماتزارا ديل فالّو”، حيث “بدأ زورق دورية ليبي في إطلاق النار”. وأضاف “أكرر، لحسن الحظ تدخلت فرقاطة البحرية الإيطالية وغادر الليبيون. كل هذا مقلق ويعيدنا إلى الوراء ويذكرنا أنه يمكن أن يحدث مرة أخرى”.

وأشار كوينشي إلى أن “الإجراءات الوحيدة التي تم اتخاذها (من جانب السلطات الإيطالية) كانت دعوة لتغيير منطقة الصيد. هذا مستحيل. مشكلة الاحقية بالصيد في ذلك الجزء من البحر لا تزال قائمة “.

وحسب السلطات في روما، فإن ليبيا وسعت بشكل غير مشروع إبان عهد القذافي نطاق مياهها الاقليمية من 12 ميلا بحريا إلى 62 ميلا.