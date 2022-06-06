السفير الروسي: الدعاية السائدة في الاعلام الإيطالي معادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار السفير الروسي لدى إيطاليا، سيرغي رازوف، إلى أنه “من الصعب وصف الدعاية السائدة في الإعلام الإيطالي بشيء آخر سوى أنها معادية” لبلاده.

جاء ذلك في مذكرة للبعثة الدبلوماسية الروسية في أعقاب استدعاء وزارة الخارجية الإيطالية للسفير الروسي صباح الاثنين.

وأفادت المذكرة بأن رازوف ركز، لدى لقائه مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكوي، على “التصريحات غير المقبولة أحيانًا لمسؤولين إيطاليين كبار تجاه روسيا وقيادتها”. وطالب السفير بـ”الاعتدال والتوازن”، باعتبارهما الخطين “التقليديين للسياسة الخارجية الإيطالية”، وذلك “من أجل الحفاظ على علاقات إيجابية طويلة الأمد وتعاون بين الشعبين الروسي والإيطالي”.

ووفقًا للسفارة الروسية، تم أيضا خلال اللقاء تقديم توضيحات فيما يتعلق بمقترحات إيطاليا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وبشأن النداءات الخاصة بالإفراج عن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.