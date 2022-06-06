دي مايو: “خطر اندلاع حروب جديدة على بعد بضعة آلاف الكيلومترات لأجل القمح”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – حذّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، من “خطر اندلاع حروب جديدة على بعد بضعة آلاف الكيلومترات بسبب القمح”.

وقال الوزير دي مايو، خلال حدث في نابولي (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) حول الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، الإثنين، إن “الحرب في أوكرانيا تسبب آثاراً مدمرة مثل حالة الطوارئ الغذائية لأجل الحبوب”.

وتابع الوزير: “نحن نخاطر هنا باندلاع حروب جديدة على بعد آلاف الكيلومترات عن أوكرانيا، بسبب حقيقة أن روسيا بسفنها العسكرية تمنع تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية”.

وأوضح الوزير أن “الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا، لا تسبب بآثار في المنطقة التي تدور فيها فقط”، بل “وكذلك على بعد آلاف الكيلومترات عنها أيضاً”. واختتم بالقول إن “هذه الآثار ستؤثر بشكل واضح على أوروبا، وقبل كل شيء على بلد مثل إيطاليا”.