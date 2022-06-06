البابا: “ألم للهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إن “أحد العنصرة هذا العام، جاء ملطخا بالدماء في نيجيريا حيث فتح رجال مسلحون النار في كنيسة القديس فرنسيس كسفاريوس الكاثوليكية في ولاية أوندو، جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا”.

هذا وقد أفادت التحقيقات الأولية أن المهاجمين استخدموا أيضا المواد المتفجرة ونفذوا الاعتداء مع نهاية الاحتفال بالقداس.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد أكد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني أن “البابا فرنسيس رفع الصلوات على نية الضحايا وعائلاتهم، كما صلى أيضا من أجل البلد الأفريقي الذي تعرض لهجوم من هذا النوع خلال الاحتفال بعيد العنصرة”، مبيناً أن “الحبر الأعظم يوكل الضحايا إلى رحمة الله، ويسأله أيضا أن يرسل روحه القدوس ليعزي المتألمين”.

وقد تحدثت الحصيلة الأولية للضحايا عن سقوط ما لا يقل عن أربعين قتيلاً، في وقت أشارت فيه مصادر أخرى إلى أن عدد الضحايا ناهز الخمسين. ويُخشى حالياً على مصير العديد من المؤمنين الذين أصيبوا بجراح خطيرة، وهم قابعون في المستشفى بين الحياة والموت، نظراً لوضعهم الحرج ولعدم توفر المستلزمات الطبية الضرورية. وقد وُجهت نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التبرع بالدم لصالح الجرحى.

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي ندد مدير قسم الاتصالات الاجتماعية في أبرشية أوندو، الأب أغوستين إيكوو، بالتعرض إلى حرمة الكنيسة، وعبر عن قلقه الكبير حيال مصير العديد من الجرحى، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف عدد من المؤمنين على يد الإرهابيين وأكد أن كهنة الأبرشية لم يتعرضوا لأي أذى.

وتابع المسؤول الكنسي النيجيري أن هوية المذنبين ما تزال مجهولة لغاية اليوم، موضحا أن الأجهزة الأمنية انتشرت في المنطقة لضبط الأوضاع. وقال إنه يسأل الله العلي أن يتدخل كي يعود السلام والاستقرار إلى الربوع النيجرية، وطلب أيضا من الرب أن يمنح العزاء لعائلات الضحايا، ويهب الموتى الراحة الأبدية.

أما أسقف أوندو المطران جود أيوديجي أروغون دادي فعبر عن قربه من جميع المؤمنين خلال هذه المرحلة الصعبة، ودعا المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء واحترام القانون، ورفع الصلوات إلى الله كيما تعود الحياة إلى طبيعتها، في أبرشية أوندو كما في أنحاء البلاد كافة.

رئيس البلاد محمد بخاري لم يتأخر بالتنديد بالهجوم الإرهابي، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة إن المهاجمين ينتظرون عقاباً قاسياً أكان في هذه الدنيا أو في الآخرة. وعبر رئيس الجمهورية عن تعازيه لعائلات الضحايا وللكنيسة الكاثوليكية، وطلب من وكالات الإغاثة عدم توفير أي جهد من أجل مد يد المساعدة إلى المحتاجين والجرحى. وأكد أن بلاده لن تستسلم أبداً للشر وللأشرار، وأن الظلمات لن تتغلب على النور.