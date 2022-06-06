إيطاليا: وصول 281 مهاجراً إلى لامبيدوزا في 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عمليات رسوّ بدون توقف لقوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل إليها 281 مهاجراً منذ منتصف الليل الماضي، ليصل إجمالي عدد الوافدين إلى 566 في غضون 24 ساعة فقط.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “بفضل الظروف المناخية المواتية وهدوء البحر التام، حاول عشرات من قوارب الهجرة عبور البحر الأبيض المتوسط”، مبينةً أن “على متن قارب يبلغ طوله 11 مترًا، على بعد أربعة أميال بحرية عن ساحل الجزيرة، تتبع رجال هيئة حماية الموانئ 73 مهاجراً هبطوا نحو منتصف الليل على رصيف فافالورو”.

“بعد فترة وجيزة، وصل إلى الرصيف ذاته 73 شخصًا آخرين، بينهم امرأة، تعقبهم رجال الشرطة المالية على بعد 20 ميلا بحريا عن الجزيرة، كانوا على متن قارب طوله 10 أمتار، تم الاستيلاء عليه آنفاً”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “عند مدخل الميناء، اعترض زورق دورية تابع لخفر السواحل، قاربًا صغيرًا طوله 5 أمتار، كان على متنه 10 مهاجرين تونسيين، بينما تم تعقب 13 آخرين، بينهم امرأة، من قبل عناصر الشرطة المالية على بعد 13 ميلاً عن سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه “في غضون ذلك، تمكن 57 مهاجراً، من بينهم 6 نساء، من الوصول بشكل مستقل إلى ساحل الجزيرة”، والذين “تم ايقافهم من قبل أفراد قوات الشرطة المالية في منطقة كالا بيزانا”.

وذكرت المصادر، أن “القوات الأمنية، اعترضت على متن قاربين صغيرين، مجموعتي مهاجرين مكونتين من 15 و13 شخصاً قادمتين من تونس، على مسافة 11 و22 ميلاً بحرياً على التوالي عن سواحل الجزيرة، أنزلتا على رصيف فافالورو عند حوالي الساعة 3:30”.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن “آخر رسوّين كانا عند الفجر، بعد الساعة الخامسة بقليل، إذ أنزل رجال الشرطة المالية 14 تونسيًا تم اقتفاء أثرهم على بعد ميل واحد عن ميناء الجزيرة، مع 13 مهاجرًا آخرين من باكستان، سورية والسودان. وقد تمت مصادرة القوارب الصغيرة المستخدمة في العبور”.

وخلصت المصادر إلى القول، إنه “بالنسبة لجميع المهاجرين، تم ترتيب عملية النقل إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي أصبحت تستضيف حالياً 880 شخصاً”.