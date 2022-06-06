إيطاليا: ضحايا كوفيد يتجاوزون عتبة الـ167 ألفاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن أعداد حالات الوفاة جرّاء الإصابة بوباء كوفيد 19 قد تجاوزت عتبة الـ167 ألفاً.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 8512 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم”، الإثنين. كما “تم أيضا تسجيل 70 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 167,019.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية تم اجراء 75,010 تحليل كشف عن العدوى بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 11.3٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 217 مريضاً حالياً في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، أي “أقل من يوم أمس بفارق حالة واحدة فقط”، بينما “ارتفع عدد الذين أدخلوا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم، بمجموع 42 حالة”، ليصل العدد الإجمالي “إلى 4453 مريضاً”.