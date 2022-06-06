الرئيس الإيطالي لنظيره النيجيري: “عزاء وإدانة للهجوم المروع”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “نبأ الهجوم الجبان على كنيسة القديس فرنسيس في ولاية أوندو محزن للغاية”، حيث “اجتمع العديد من المؤمنين العزل للاحتفال بعيد العنصرة”.

وجاء في رسالة بعثها الرئيس ماتاريلا، إلى نظيره في جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، الإثنين، أنه “في معرض إدانتي للعمل الإجرامي الرهيب بأقصى درجات الحزم، أود أن أؤكد أن نيجيريا ستكون دائما قادرة على الاعتماد على دعم إيطاليا في مكافحة العنف بجميع أشكاله”.

وأضاف رأس الدولة، أنه “بروح من القرب المشترك والحداد مع أسر الضحايا، إنني أنقل إليكم مشاعر الشعب الإيطالي في تقديم تعازيهم لكم ولجميع المواطنين النيجيريين”. واختتم بالقول: “أتمنى للجرحى الشفاء العاجل والكامل”.