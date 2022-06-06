دي مايو: يجب أخذ ارتفاع الأسعار جرّاء حرب أوكرانيا بالاعتبار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “نحن نتعامل اليوم مع الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)”، لكن “لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الخطة تواجه مشاكل ناشئة عن تبعات الحرب في أوكرانيا أيضاً”.

وأضاف الوزير دي مايو، خلال حدث في نابولي (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) حول الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، أنه “لسوء الحظ، تؤثر تكلفة المواد والطاقة أيضًا على إنشاء البنى التحتية، وتحقيق جزء من مشاريع الخطة”، وأنه “كحكومة، قمنا من خلال مرسومين في الأشهر الخمسة الأخيرة بضخ حوالي 30 مليار يورو للتخفيف من آثار الحرب الأوكرانية على الأسر والشركات”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه “بفضل العمل المنجز في مجال الـ(PNRR)، نحن متفائلون بأننا سنكون قادرين على تلبية الأهداف المرسومة بحلول 30 حزيران/يونيو، للوصول إلى عملية التمويل التالية في برنامج الخطة”. واختتم بالقول إن “الأمور تسير على ما يرام لأننا جميعًا نعمل معًا بغض النظر عن التوجه السياسي”.