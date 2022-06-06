إيطاليا: ميل لدى 73٪ من المواطنين نحو شراء سيارة كهربائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشفت دراسة أجريت في إيطاليا أن 73٪ من المواطنين يعتزمون شراء سيارة كهربائية. هذا ما ينبثق عن أحدث معطيات مؤشر ميول المستهلكين بشأن التنقل، وهو الدراسة السنوية التي أجرتها مؤسسة (EY) في أكثر من 18 دولة، بما فيها إيطاليا، مع أكثر من 13 ألف مشارك، والتي وفقًا لها، 52٪ ممن ينوون شراء سيارات في العالم ستكون سيارة كهربائية (إما كاملاً أو هجينة قابلة للشحن)، والتي تجاوزت نسبة 50٪ لأول مرة، وتمثل زيادة قدرها 22 نقطة مئوية خلال عامين فقط.

مؤشر (EY) الذي يحلل التغييرات الرئيسية المكتشفة في عادات المستهلك بشأن قطاع التنقل، يضع “إيطاليا كدولة رائدة في أوروبا بالاعتماد على السيارات الكهربائية (73٪ من المشاركين في الاستطلاع على استعداد في الواقع لشراء سيارة كهربائية)، تليها إسبانيا (62٪)، النرويج (61٪)، السويد (52٪)، المملكة المتحدة (49٪)، فرنسا (48٪)، هولندا (46٪) ثم ألمانيا بنسبة 45٪”.

أما في القارة الآسيوية، فقد أظهرت المعطيات أن “الصين قد احتلت موقع الصدارة مع نسبة 69٪، بعدها كوريا الجنوبية بنسبة 63٪”، تليها “قارة أستراليا بنسبة 38٪، وأخيراً الولايات المتحدة مع 29٪ فقط، بأقل نسبة في العينة التي تم سبر رأيها”.

وحسب الدراسة، “تمثل الاستدامة البيئية وحمايتها السبب الرئيسي وراء الرغبة في شراء السيارات الكهربائية، وذلك حسب رأي 38٪ من المشاركين”، كما أن “تأثير الزيادة العامة في الأسعار، وبشكل خاص الغاز، أدى إلى زيادة بنسبة 34٪ في تحديد الميل نحو المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي”.

كما أشار استطلاع (Ey) أيضاً، إلى أن “نسبة 88٪ ممن يتطلعون إلى شراء سيارة كهربائية مستعدون لدفع مبلغ أكبر لثمنها، بينما أبدى 35٪ من المشاركين بالفئة، الاستعداد لدفع فرق سعر إضافي لا يقل عن 20٪”، وهي “قيم تتماشى وتلك الخاصة بعام 2021”.