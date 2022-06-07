سالفيني: لابد من أن يستمع دراغي إلينا بشأن خفض ضرائب رواد الأعمال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – شدد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني، على “وجوب أن تخفض الحكومة الضرائب على رواد الأعمال”، مما “يعني بالتالي زيادة رواتب العمال”. وأردف: “أنا مقتنع بأن (رئيس الوزراء ماريو) دراغي سيستمع إلينا”، بهذا الشأن.

وفي تصريحات صحافية خلال زيارته لباليرمو (عاصمة مقاطعة صقلية ـ جنوب) الثلاثاء، أضاف سالفيني، أن “مع تكلفة الغاز، الطاقة الكهربائية، البنزين والمواد الخام، لا تستطيع الشركات مواكبة الزيادة. إنها تحاول ذلك، وهذا هو سبب الحاجة الماسة إلى السلام، وهو قيمة مطلقة بشكل عام، لكنه قبل كل شيء يصب في مصلحة إيطاليا والإيطاليين”.

ورداً على الصحفيين الذين سألوه عما إذا كان نموذج حكومة دراغي خليق بالاقتداء به، أجاب زعيم الرابطة: “لن نكون أبدًا في حكومة مع الحزب الديمقراطي مرة أخرى. أتمنى ذلك للتيارات الأخرى، إنه يمثل تحديًا بعد مرور فترة من الوقت، لأسباب ليس أقلها أنهم يمضون الوقت في إطلاق الإهانات”.

وبشأن لقائه سفير الاتحاد الروسي لدى إيطاليا، سيرغي رازوف، الذي أثار الجدل، قال سالفيني، “لقد أخبرت الجميع بشأنه، بمن فيهم دراغي، فعلته بالتأكيد، تخيلوا عدم الإقدام على ذلك، إلا إذا كانت إيطاليا اليوم في حالة حرب مع جهة ما دون علمنا بذلك. آمل وأؤمن حقًا بألا يكون الأمر كذلك”.

وعن الحرب الأوكرانية، أشار السيناتور إلى أنه “يجب أن نعمل من أجل السلام، إعادة بناء الجسور والحوار، تلبية لما طالب به البابا فرانسيس. في الشهر الرابع من الحرب، مع مقتل 50 ألف شخص، من الواضح أنه يجب على الجميع بذل كل ما بوسعه لجمع أطراف النزاع معًا”، على طاولة الحوار.