وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني: “كنت أود أن تلعب إيطاليا دور الوساطة بشأن أوكرانيا” تعليقا على اختيار تركيا لهذا الدور.

وقال سالفيني في مؤتمر صحفي بمقر الصحافة الأجنبية بروما، الثلاثاء، “أعتبر أن إيطاليا في الأسابيع القليلة المقبلة يمكن أن تعمل كقوة دافعة لتلك الدول الأوروبية لاستئناف الحوار”.

وأشار السيناتور الإيطالي إلى أن “من الواضح أن وساطة تركيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، تثير القبول وقليلاً من الحسد أيضاً، لأنني كنت أرغب لو أن إيطاليا هي التي لعبت دور الوسيط إلى جانب فرنسا وألمانيا”.