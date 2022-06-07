إيطاليا: 28082 إصابة و70 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 28,082 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 70 حالة وفاة أخرى”، وبذلك “يرتفع عدد الضحايا إلى 167.089″، منذ بدء انتشار الجائحة.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 233,553 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 12٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى في أقسام العناية المركزة آخذ بالازدياد، حيث ارتفع عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مرتين عن يوم أمس وهناك 219 مريضًا إجمالًا، بينما انخفض عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم، إلى 4342 مريضًا”، أي 111 حالة أقل من يوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “منذ بداية حالة الطوارئ، أصيب 17,543,136 شخصاً بفيروس كورونا. إجمالي حالات الشفاء هو 16,747,070، أي بزيادة بمجموع 30848 في آخر 24 ساعة”. واختتم بالقول إنه “حتى الآن، يوجد في إيطاليا 628,977 إيجابيًا من ناحية الإصابة بفيروس كورونا”، وهم “أقل بفارق 2371 من يوم أمس”.