وزير إيطالي: لا يمكن القول إن إرسال الأسلحة لأوكرانيا أفضل استراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير إيطالي عن الاقتناع بأنه لا يمكن القول إن إرسال الأسلحة لأوكرانيا هو الاستراتيجية الأفضل.

وقال وزير السياسات الزراعية الإيطالي ستيفانو باتوانيللي في تصريحات إذاعية الثلاثاء، “أعتقد أن من الصواب مناقشة استراتيجية مرافقة الدبلوماسية على طريق السلام، وليس من المؤكد أن استمرار إرسال الأسلحة هو السبيل الأفضل”.

وأضاف الوزير: “نحن في مرحلة يصح فيها أن يكون هناك نقاش برلماني وأن هناك تفويض كامل لرئيس الوزراء لإبداء موقف بلادنا من الصراع الحالي”، مبيناً أنه “لا ينبغي أن نستغرب من الخلافات بين القوى السياسية بل وفي داخل هذه القوى أيضا”.

وبشأن حصار الحبوب الأوكرانية، أعرب باتوانيللي عن “الاعتقاد بأن قضية القمح يمكن ان تقود الى نقاش اوسع حول قضية السلام”. وأشار إلى “مشكلة السكان الأفارقة الذين يعانون من صعوبات في الحصول على الغذاء وأهمية دور المجتمع الدولي، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، ودور بلدنا الذي يمثل منصة نحو إفريقيا”.

وذكر وزير الزراعة أن “علينا ألا ننظر إلى القضية بأنانية أولئك الذين لا يريدون الحرب في شمال إفريقيا لعدم مواجهة الهجرات، بل أريد أن يحصل سكان شمال إفريقيا على طعام آمن بسعر يتيح لهم الوصول إليه”، واختتم بالقول إنه “لهذا يجب على المجتمع الدولي التحرك”.