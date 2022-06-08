مسؤول برلماني إيطالي: تقدير كبير للشرطة على العملية الأمنية المهمة ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول برلماني إيطالي: “أود أن أعرب عن خالص تقديري لقوات الشرطة التي تميزت في عملية مهمة بمجال مكافحة الإرهاب ضد خلية مكونة من مواطنين باكستانيين”.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الايطالية (كوباسير)، أدولفو أورسو، في تصريحات صحافية، أن هذه الخلية “قريبة من المدعو حسن زاهر محمود، الباكستاني البالغ من العمر 27 عامًا والمسؤول عن الهجمات ضد مجلة شارلي إيبدو الفرنسية”، كما أنها “تنشط في دول أوروبية أخرى أيضاً”.

وخلص أورسو مشيراً إلى أن “عملية تُعدّ واحدة من بين أهم العمليات في إيطاليا، تبرز من بين أمور أخرى مدى أهمية التعاون الدولي لمنع الإرهاب الجهادي”، وهو “ظاهرة تعاملت معها لجنتنا مؤخراً من خلال تقرير خاص قدمته إلى البرلمان”.