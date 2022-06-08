إيطاليا: 80 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 22361 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (8 حزيران/يونيو) تسجيل 80 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و22 ألفا و361 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات قليلا إلى 11.8% بعد أن كانت أمس 12%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الثلاثاء كانت 70 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 28 ألفا و82 إصابة.

وسجلت بيانات الوزارة انخفاضا في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بـ 20 مريضا) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 199 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 111 مريضا) لتصل إجمالا إلى 4 آلاف و296.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و566 ألفا و61، حصد الوباء أرواح 167 ألفا و169 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 16 مليون و769 ألفا و897، بعد شفاء 22 ألفا و827 بين أمس واليوم.