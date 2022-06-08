دي مايو يرأس وزاري مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يرأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو، الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية غدًا الخميس في باريس.

وحسب مذكرة وزارة الخارجية الصادرة بهذا الصدد، يعتبر هذا الاجتماع الوزاري الأهم للمنظمة هذا العام، برئاسة إيطاليا وهو مخصص لموضوع: “المستقبل الذي نصبو إليه: سياسات أفضل للجيل القادم وانتقال مستدام”

وسيعقب الخطاب الافتتاحي للأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، خطاب رئيسي لرئيس الوزراء، ماريو دراغي، بصفة إيطاليا الرئيس الدوري للمنظمة.

وسيرأس دي مايو ثلاث جلسات عمل. الأولى، برئاسة مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية، دانييل فرانكو مخصصة لـ”التداعيات الاقتصادية وتلك ذات الطبيعة الأخرى للعدوان الروسي في عالم ما بعد الوباء”. الجلسة الثانية عن “التجارة والاستدامة البيئية”، حيث سيستعرض الوزراء العلاقة بين التجارة والاستدامة، وكيف يمكن للتجارة أن تساهم بشكل إيجابي في حل التحديات البيئية العالمية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة ستحمل عنوان “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفريقيا: مستقبل مشترك”، حيث تناقش لأول مرة بمبادرة إيطالية، شراكة منظمة بين المنظمة وأفريقيا بغية تعزيز القدرات الأفريقية في صياغة السياسات العامة الوطنية وخلق مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار الخاص في أفريقيا.

واستجابة لدعوة من دراغي، سينضم إلى الاجتماع الوزاري الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، السنغالي ماكي سال، في أول حدث رفيع المستوى بين الدول الغربية والأفريقية بعد بداية الحرب في أوكرانيا.