الملف الاوكراني على رأس أجندة لقاء دراغي-ماكرون مساء اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المتوقع أن يركز اجتماع مساء اليوم الأربعاء في الاليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضيفه الإيطالي ماريو دراغي على الملف الاوكراني ومشروع الدفاع الأوروبي المشترك، مع اقتراب المجلس الأوروبي الأخير تحت الرئاسة الفرنسية المقرر في 23 و24 حزيران/يونيو الجاري.

وحسب مصادر إعلامية، فإن روما وباريس لا تتشاطران تماما وجهات النظر حول أوكرانيا، فبينما تضغط إيطاليا لتسريع عملية انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، تقترح فرنسا إنشاء “مجتمع سياسي أوروبي” مواز للتكتل الأوروبي موحد دون الحاجة إلى الانتظار عقودًا لنيل العضوية رسميا.

نقطة الاختلاف الثانية هي كيفية التعامل مع الكرملين، حيث يستبعد دراغي أي رغبة في المستقبل القريب من جانب الرئيس بوتين للجلوس إلى طاولة تفاوض، أظهر ماكرون قربا نسبيا بدعوته مؤخرا لـ”عدم إذلال” موسكو، مما أثار غضب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.