كونتي يتوقع من دراغي دفع المجتمع الدولي تجاه مفاوضات سلام بين روسيا وأكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي أنه يتوقع دفعة من جانب رئيس الوزراء ماريو دراغي نحو السلام في أوكرانيا، خلال لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم في باريس.

وقال رئيس الوزراء السابق، الذي أعلن مرارا عن رفضه ارسال شحنات سلاح جديدة إلى أوكرانيا، ” أتوقع دفعة قوية من إيطاليا للانعطاف نحو الاتجاه الصحيح الذي يقود لمفاوضات سلام” بين الكرملين وكييف.

وأضاف خلال لقاء مع صحفيين بمدينة كاتانيا، ردا على سؤال حول اجتماع الليلة، “يتعين علينا الآن جميعًا التركيز على ذلك، وبالتالي فإننا نتوقع تمامًا أن تقوم الحكومة بدورها وقبل كل شيء بإقناع الجميع في المحافل الدولية بأن السلام هو الحل الأفضل مقارنة بانتظار هزيمة روسيا”.