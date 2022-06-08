الحكومة الإيطالية تعلن أجندة لقاء دراغي-ماكرون بباريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشارت الحكومة الإيطالية إلى أن عشاء العمل الليلة في قصر الإليزيه لرئيس الوزراء ماريو دراغي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “سيكون فرصة لتقييم الملفات الحاسمة على جدول الأعمال الأوروبي في ضوء الأحداث القادمة: قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وقمة حلف شمال الاطلسي، المقرر عقدهما في وقت لاحق من هذا الشهر، والمجلس الأوروبي” في 23 و24 من نفس الشهر في بروكسل.

ومن بين الموضوعات التي سيتناولها اللقاء الثنائي “تطورات الحرب في أوكرانيا ودعم كييف والأمن الغذائي وتعزيز الاستقلالية الأوروبية في مسائل الدفاع والطاقة بهدف تنويع إستراتيجية الطاقة وتقليل الاعتماد على امدادات الطاقة من روسيا”، حسبما جاء في مذكرة.

كما سيستعرض دراغي وماكرون “المسألة الليبية والهجرة ومتابعة مؤتمر مستقبل أوروبا”، فضلا عن “العلاقات الثنائية الممتازة بين إيطاليا وفرنسا، بعد توقيع معاهدة كويرينالي، وأهمية الحوار المعزز الذي يتم ترجمته أيضًا إلى إجراءات ومبادرات مشتركة بشأن أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال الأوروبي والدولي”.