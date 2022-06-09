ليتّا: الاتفاق الأوروبي حول الحد الأدنى للأجور “نبأ عظيم”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا، إن الاتفاق الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي حول الحد الأدنى للأجور، “يُعدّ خبراً ممتازاً بالنسبة لنا”.

وأضاف ليتّا في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، أن “من الضروري تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي بسرعة، لأن إيطاليا هي إحدى الدول الست في أوروبا التي لا يوجد فيها حد أدنى للأجور”.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق القول: “سنعمل على هذا الأمر، إنه التزام أساسي بالنسبة لنا، هناك بالفعل اتفاق بشأنه مع حركة خمس نجوم”. واختتم بالقول “لا أرى كيف يمكن أن يكون تيار اليمين معارضاً لفكرة كرامة العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدءًا من أنواع معينة من العمل المتعاقد عليه بالفعل”.